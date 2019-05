Aziatische monsterwesp duikt plots overal in Nederland op

De eerste Aziatische hoornaar van dit jaar werd maandag aangetroffen in het Noord-Brabantse Raamsdonk. Volgens stichting Platform Stop Invasieve Exoten is het veruit de vroegste waarneming van deze ‘monsterwesp’ in Nederland sinds de eerste vondst in 2017. ,,Een imker in Raamsdonk zag het dier bij zijn bijenkast rondvliegen, ving hem, deed hem in een potje, maakte een foto en meldde het op Waarneming.nl. Daar werd de melding door deskundigen bevestigd”, aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Stop Invasieve Exoten.



De hoornaar kwam in 2004 in Frankrijk terecht, met een partij aardewerk uit China. Van daaruit is de exoot zich gaan verspreiden. ,,In september 2017 dook de wesp voor het eerst op in Nederland, namelijk in Zeeland. Het nest werd met inzet van een drone opgespoord en vernietigd. In 2018 werd de soort voor het eerst gezien in augustus, opnieuw in Zeeland. Vervolgens dook hij ook op in Rotterdam, Spijkenisse en zelfs op een boot in Amsterdam”, weet Reinhold.