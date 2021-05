Avondklok-hooligans leveren zelf kant-en-klaar bewijs: ‘Geef me een steen, geef me een steen’

Op de Oude Markt moeten agenten rennen voor hun leven, achterna gezeten door een doorgedraaide massa. Vooraan in de massa rent Gianni M. (26) en dat terwijl hij al maanden een verbod heeft om in de binnenstad te komen. Officier van justitie Carlo Dronkers stelt dinsdag voor om korte metten te maken met M. en eist een celstraf van 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk.



Gianni M. is een van de mensen die volgens Dronkers op de avond van 24 januari via sociale media oproept om massaal naar de binnenstad te komen. Hij is niet de enige, dinsdagmorgen staat ook de Enschedese rapper Janos D. (26) terecht. Hij riep via diezelfde social media op om naar de stad te komen.

Beiden brengen beelden van de rellen live in de huiskamer, Gianni M. heeft zo'n tienduizend kijkers, D. moet het doen met iets van tweeduizend kijkers. Tegen hem eist de officier van justitie een celstraf van 77 dagen waarvan 30 voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur.

‘Jihaa’

Zij zien M. live uitzenden vanaf de opgebroken Haaksbergerstraat. De groep van M. is door de politie de stad uitgejaagd en zoekt een weg terug richting het centrum. Het is een soort van kat-en-muisspel en veroorzaakt de nodige opwinding bij deelnemers. Op de videobeelden is te horen hoe een van hen hen hard ‘jihaa’ gilt, alsof hij in een cowboyfilm zit.

Ondertussen roept M. kijkers op om naar de stad te komen, ‘regel iedereen die wat heeft, wij laten ons toch niet even de stad uit jagen? We gaan klappen.’ Ook appt hij een vriend met de vraag of die nog vuurwerk heeft liggen. Als er stenen worden opgeraapt, ze zijn in overvloed aanwezig door werkzaamheden, gilt M. meermaals ‘geef me een steen, geef me een steen!’

Quote ‘walleh, bro steek die kankerding in de fik, ben je doof jallah’ Janos D., Rapper en verdachte

Op een andere plek in de stad loopt rapper Janos D. rond. Hij is met de bus van 20.30 uur naar de stad gekomen om ‘als een soort van journalist’ verslag te doen van de protesten tegen de invoering van de avondklok. Het wordt meer dan journalistiek verslaan van een vreedzaam protest en daar speelt D. zelf een grote rol in. Hij roept niet alleen actief op om, ondanks het ingaan van de avondklok, naar de stad te komen, maar lokt ook uit te vernielen.

Op zijn livestream hoort de politie hem roepen ‘walleh, bro steek die kankerding in de fik, ben je doof jallah’ en ‘ik wil nu chaos. Sla die kankerruiten in vriend!’ Tegen 22.00 uur is hij weer thuis, met één van de eerste boetes voor het overtreden van de avondklok op zak. Thuis wacht zijn boze vriendin. Als zij hem onderuit de zak heeft gegeven doet hij een volgende oproep op social media: ‘Kom allemaal om 23.00 uur naar Boswinkel toe!’ Hij is de enige die gehoor geeft aan die oproep.

Een fiks strafblad

Zowel M. als D. worden al snel in hun kraag gevat en komen vast te zitten. De eerste wordt herkend door agenten die zich bezig houden met het begeleiden van voetbalsupporters. Hij heeft een fiks strafblad en zit nog steeds vast. D., wiens livestream live werd meegekeken door de politie, komt op 23 maart weer vrij. Op sociale media poseert hij lachend voor de gevangenis, de blauwe vuilniszak met zijn spullen in de hand. In het onderschrift schrijft hij even ‘offline’ te zijn.

Tegenover rechter Ellenbroek toont D. zich berouwvol. Hij erkent dat hij zich liet opfokken door het groeiende aantal mensen dat zijn liveverslag volgde en zegt dat ‘hij het nooit meer gaat doen. Ik maak mijn eigen leven kapot en dat van anderen.’ Opvallend, D. kon bij terugkomst weer naar zijn werk. Daar heeft hij inmiddels de bijnaam ‘crimineeltje’ of ‘relschopper’.

Bij de rechter heeft hij spijt

Officier van justitie Dronkers is onder de indruk van het inzicht dat D. geeft in zijn schaamte en spijt. Het levert hem een milde strafeis op. Die houding ziet Dronkers een stuk minder terug bij Gianni M., die niet alleen lak had aan het centrumverbod, maar ook nog in de proeftijd van maar liefst drie verschillende straffen liep. De reclassering ziet wel heil in een traject met een gedwongen opname en begeleid wonen, maar daar hoeft wat Dronkers betreft geen haast mee gemaakt te worden.

Dronkers wil dat M. in ieder geval 121 dagen openstaande celstraf uit gaat zitten. Ook zou M. de politie 740 euro moeten betalen, als vergoeding omdat zijn cel geschilderd moest worden. Nog steeds boos kraste M. de muren van de cel vol met hakenkruizen en teksten die weinig respectvol waren voor de politie. „Waarom in godsnaam” zegt de officier, “je bent toch geen kind van 12 meer?”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bekijk hieronder onze video's over de avondklok.