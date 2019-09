Autootje voor 'probleemgeval' Arie bespaarde tonnen aan zorgkosten

Zorgverzekeraar CZ trok in totaal ruim zeven ton uit voor de proef. Eerst werden de torenhoge schulden van de probleemgezinnen weggewerkt. Soms door een deel van de betalingen kwijt te schelden, andere keren moest de deelnemer eerst zijn opleiding afmaken of werk vinden als blijk van goede wil. ,,We geven natuurlijk niet zomaar geld weg. We zijn geen gekke Henkie'', zegt Blokker. ,,We weten inmiddels dat het wegwerken van schulden enorm veel stress in gezinnen kan wegnemen. Je kunt nog zo vaak een psycholoog bezoeken voor je geestelijke problemen, maar als er de volgende dag een deurwaarder aanklopt is alle hulp weer teniet gedaan.‘’



Stappen twee en drie zorgden voor ‘huisje, boompje, beestje’, ofwel een dak boven het hoofd en een inkomen. Een analyse onder de eerste vijftig gezinnen laat nu zien dat het experiment is gelukt. CZ bespaarde bij hen al 4,5 ton aan directe zorgkosten en denkt dat ze zeker de uitgave van één miljoen euro heeft voorkomen door nieuwe problemen te voorkomen. Bij elkaar een besparing van bijna 1,5 miljoen euro. Dit bedrag kan nog fors oplopen als de hele groep van 150 gezinnen in het komend jaar geholpen blijkt. Een probleemgezin kost de Nederlandse belastingbetaler ongeveer 100.000 euro per jaar, zo blijkt uit cijfers van het rijk.