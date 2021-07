Automobiliste rijdt jochie (9) aan, stopt hem tientje in de hand en maakt zich uit de voeten

Drama in Italiaanse Alpen: twee klimsters (28 en 29) doodgevro­ren

13:00 De beklimming van een 4214 meter hoge bergtop in het Italiaanse deel van het Monte Rosa-massief is voor drie klimmers uitgedraaid op een drama. Ze werden na het bereiken van de top overvallen door slecht weer en slaagden er niet in verder af te dalen. Twee van hen overleefden het niet, nummer drie kon worden gered.