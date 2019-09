Automobilist rijdt door na doodrijden voetganger in Utrecht, politie zoekt getuigen

‘Voorspel­ling toename dementie allang achter­haald’

7:30 De voorspelling dat over twintig jaar een half miljoen Nederlanders dementie hebben, is ‘boterzacht’. Dat aantal is namelijk gebaseerd op een onderzoek van meer dan 25 jaar oud. Intussen zijn er nieuwe signalen dat dementie in bepaalde groepen afneemt.