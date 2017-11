Autokoper laat zuinige auto steeds meer links liggen

Dat blijkt uit data van de RAI, de vereniging van autofabrikanten en –importeurs. Vorig jaar steeg de CO2-uitstoot omdat er geen fiscale voordeeltjes meer waren voor het leasen van zuinige diesels en hybride-auto’s. Dit jaar zet die trend door: grotere en zwaardere brandstofauto’s zijn in trek. Dat ze meer verbruiken, boeit niet. De stijgende verkoop van elektrische auto’s kan de trend van steeds meer CO2-gas uit de uitlaat niet keren.



De gemiddelde CO2-uitstoot van een nieuw verkochte personenauto komt in 2017 uit op 112 gram per kilometer. Vorig jaar was de uitstoot 107 gram en in 2015 102 gram per kilometer. Qua uitstoot van het broeikasgas zitten de nieuwe personenauto’s weer op het niveau van vijf jaar geleden.

Uitstoot

De jongste CO2-cijfers staan op gespannen voet met de bevindingen op de klimaattop in Bonn. Daar werd deze week geconstateerd dat 2017 in de top 3 warmste jaren ooit komt. De ongebreidelde uitstoot van broeikasgas CO2 zorgt voor wezenlijke klimaatveranderingen, waarschuwde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Woensdag eiste de Europese Commissie dat de auto-industrie in 2030 auto’s bouwt met 30 procent lagere uitstoot. Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord zelfs opgenomen dat nieuwe auto’s in 2030 emissieloos moeten zijn.

In de showroom is er vooralsnog weinig te merken van de alarmbellen over het klimaat. Dat komt vooral doordat alle fiscale voordelen voor het leasen van milieuvriendelijkere auto’s zijn verdwenen. Alleen elektrisch rijden is qua fiscale bijtelling nog gunstig. ,,Leaserijders kopen niet meer met hun portemonnee, maar met hun hart,’’ zegt Steven van Eijck voorzitter van de RAI Vereniging. En dat vertaalt zich in grotere en zwaardere auto’s, dat rijdt net wat lekkerder.

Fiscaal gunstig

Nederland zat afgelopen jaren Europees bij de drie beste jongetjes van de milieuklas, maar die score werd behaald door fiscaal gunstig te leasen superzuinige auto’s als de Peugeot 308. In 2015 werden er bijna 29.000 308’s verkocht als leaseauto. Dit jaar – terwijl Peugeot de auto nóg zuiniger maakte – worden er zo’n 4500 verkocht. Ruim de helft van alle nieuw verkochte auto’s zijn lease-auto’s.

Quote We zullen iets moeten doen om de autokoper te verleiden om elektrisch te gaan rijden Van Eijck Volgens de RAI kan de uitstoot alleen substantieel dalen als er meer elektrisch wordt gereden. De RAI wil dat het nieuwe kabinet nadenkt over een fikse aanschafsubsidie voor volledig elektrische auto’s zodat ze ook voor particulieren betaalbaar worden. Ook voor tweedehands volledige elektrische auto’s moet er een financiële prikkel komen. ,,In een aantal Europese landen is dat er al. Je wilt natuurlijk voorkomen dat die volledig elektrische auto’s geëxporteerd worden als ze uit de lease komen en dan moet je het hier aantrekkelijker maken om ze te kopen. We zullen iets moeten doen om de autokoper te verleiden om elektrisch te gaan rijden,’’ zegt Van Eijck. ,,Alles valt of staat bij de vraag van de consument.’’