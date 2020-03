Auto ramt stadhuis van Nijkerk, bestuurder gewond en aangehouden

Op beelden is te zien dat de truck, een Toyota Tundra, verschillende keren in en uit de pui van het gebouw rijdt. Daarbij heeft de bestuurder een tafel geramd waar bezoekers die een afspraak hebben kunnen wachten. Het is niet bekend of er op het moment van de botsing iemand zat. Burgemeester Gerard Renkema geeft in een eerste reactie aan dat de identiteit van de bestuurder inmiddels bij de instanties bekend is. Of er enige relatie met de gemeente is, zegt Renkema nog niet te weten.



De bestuurder is aangehouden en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Er zijn verder geen gewonden. De politie laat weten dat uit eerste onderzoek blijkt dat de situatie veilig is voor de medewerkers. Ze mogen het stadhuis weer in. Dat geldt niet voor publiek; voor hen is het gebouw voorlopig gesloten.