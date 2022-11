Auto met Amnesty-waarnemers belaagd bij Zwarte Piet-rellen Staphorst: ‘Wij eisen onderzoek’

In een auto die zaterdagmiddag in Staphorst is belaagd door voorstanders van Zwarte Piet zaten waarnemers van Amnesty International. Directeur Dagmar Oudshoorn wil dat er een onderzoek komt. ,,Mijn mensen zijn geïntimideerd en bang gemaakt”, zei ze in radioprogramma Goed Ingelichte Kring van NPO Radio 1.

,,Op beelden kun je een auto zien waar de banden van leeg zijn en het kenteken vanaf is gehaald. Dat is een auto waar mijn mensen in zaten, die als waarnemer naar de demonstratie gingen", vertelt Oudshoorn.

Het gaat om een champagnekleurige Ford. Op beelden is inderdaad een auto te zien die onder het eigeel zit, waar het kenteken vanaf is afgehaald en waarvan de banden zijn lekgestoken. Ook zijn de ruitenwissers van de auto afgesloopt.

Buiten proportie

,,Mijn mensen zijn gewoon geïntimideerd en bang gemaakt. Er werd met de auto geschud, gerammeld, er werden mensen uitgescholden. Ik vind dat buiten proportie", zei de directeur zaterdag in het radioprogramma. ,,Even buiten het feit dat het om mensen van Amnesty gaat. Ook mensen die op weg gaan naar een vreedzame demonstratie horen niet zo behandeld te worden. Dat is een vorm van het recht in eigen hand nemen.”

Amnesty eist onderzoek

Op de vraag van presentator Chazia Mourali of Amnesty een onderzoek eist, reageerde Oudshoorn met: ,,Zeer zeker”. ,,Los van wat er allemaal gebeurd is, is de demonstratie ook verboden. Degenen die zich hebben misdragen, hebben hun zin gekregen. Ik vind dat er naar het geweld gekeken moet worden.”

De politie in Overijssel liet zaterdagmiddag weten een onderzoek te starten naar het belemmeren van de toegestane demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Staphorst. Ze kijkt daarbij ook naar andere strafbare feiten die in en rond het dorp zijn gepleegd door relschoppers, luidde het in een persbericht. In aanloop naar de demonstratie ontstonden ongeregeldheden. De burgemeester verbood de geplande betoging na overleg met de veiligheidsdriehoek.

De inzet van de politie en de Mobiele Eenheid (ME) was noodzakelijk om de rust te laten terugkeren. ‘Er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling van een auto en diefstal van goederen uit een wagen’, aldus de politie. Volgens De Stentor besloot de politie niet in te grijpen om escalatie te voorkomen.

