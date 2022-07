Auto crasht frontaal tegen boom in Apeldoorn: twee zwaargewonde mannen aangetroffen

Het duo reed vanaf het centrum in de richting van de A1 toen voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en frontaal op een boom botste in de middenberm. Voorbijgangers hebben 112 gebeld toen zij de mannen zwaargewond aantroffen: de bijrijder lag naast de auto, de bestuurder zat nog in het voertuig.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de ambulancepost en de brandweerkazerne: personeel van die hulpdiensten was dan ook snel ter plaatse, evenals meerdere politievoertuigen. De weg is vervolgens afgezet vanwege de hulpverlening en bergingswerkzaamheden. De ene man is naar het ziekenhuis in Zwolle afgevoerd, de andere naar het ziekenhuis in Apeldoorn.