Autistische Kees Momma krijgt prijs voor docu over zijn leven: ‘Het is niet waar! Een echte trofee!’

Dingdong, daar gaat de bel in het huis van zijn ouders. Kees weet al wie er voor de deur staat. Het is Monique Nolte, de documentairemaakster die hij zo goed kent. Hij heeft al begrepen dat er toch nog een prijs voor hem onderweg is en dat Monique die mag uitreiken. Hij is zó benieuwd wat het is.



Dan volgt het officiële moment. De VPRO, die Kees’ verzuchting op Facebook heeft meegekregen, heeft een zilveren ster op een voet laten maken met de letters 2DOC erop. Bovendien is er een reusachtige medaille die zijn moeder hem mag opspelden. ,,Wat mooi! Fantastisch! Geweldig!” exclameert de diep getroffen Kees. Monique straalt al even erg als Kees. En als de eerste grote vreugde wat is getaand, zegt Kees: ,,Ik heb ernaar gestreefd te laten zien hoe het dagelijks leven van iemand met mijn handicap eruit ziet. Ik heb mijn uiterste best gedaan om deze documentaire tot een succes te maken. Dan is dit een hele erkenning.’’