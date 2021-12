Auschwitz-overlevende Ernst Verduin (94) overleden: ‘Zijn nagedachtenis is een zegen’

1927-2021Ernst Verduin, een van de laatste Nederlands overlevenden van vernietigingskamp Auschwitz, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat laten zijn familie en Monument Kamp Vught weten. Verduin overleefde in de Tweede Wereldoorlog meerdere concentratie- en werkkampen en een ‘dodenmars’.

Verduin, die opgroeide in het Gooise Bussum, werd in 1943 met zijn ouders en zus geïnterneerd in Kamp Vught. ,,De eerste dagen hebben we echt honger geleden‘’, vertelde hij in 2016. ,,De voorraden waren nog niet op orde en het kamp was nog niet eens helemaal afgebouwd. Kamp Vught was mijn leerschool voor later. Mijn vader zei: eet alles op wat je te pakken kan krijgen.’’

Het gezin werd daarna op transport naar Auschwitz gesteld. ,,We wisten precies wat ons te wachten stond‘’, zei Verduin. ,,Een SS-officier in Kamp Vught had ons verteld over de gaskamers. Dat het wel twintig minuten kon duren voordat je dood was. En als je dan nog leefde, werd je alsnog doodgeknuppeld.’’

Zijn zus Wanda heeft hij na aankomst in Auschwitz niet meer gezien. Ze namen afscheid van elkaar toen mannen en vrouwen van elkaar werden gescheiden. ,,We hadden een kort gesprek waarin we spraken over de leeuweriken die we hoorden fluiten’’, zegt Verduin. ,,Ze zei tegen mij: ik hoop voor je dat het niet te lang duurt. Ze hintte op de gaskamer. Dat is de laatste keer dat ik haar heb gezien.’’

Wanda werd door SS’ers opzettelijk besmet met tyfus, als onderdeel van een nazi-experiment. Ze overleed rond 15 februari 1944. Ook de vader van Ernst stierf in een concentratiekamp.

Stiekem uit de rij

Verduin ontsnapte als 16-jarige in Auschwitz aan de dood door stiekem uit de rij voor de gaskamer te stappen en over te lopen naar de rij van de dwangarbeiders. ,,Ik ben naar een SS’er gegaan en heb hem gesmeekt of ik alsjeblieft naar de andere groep mocht. Ik zei tegen hem: Ik ben achttien jaar en ik spreek goed Duits. ik wil niet naar de gaskamer, ik wil niet dood! Toen kwam er een andere SS’er die zei dat hij me ter plekke dood zou slaan als ik nog één keer het woord ‘gas’ zou gebruiken. Hij meende het.’’

Het lukte hem in de chaos uiteindelijk toch om in de andere rij te komen. Verduin werkte onder meer als tuinman, bouwvakker en administratief medewerker in het kamp.

Verduin werd verschillende keren (ernstig) ziek in Auschwitz. Uit angst om alsnog naar de gaskamer te worden gestuurd, stak hij expres zijn duim tussen de bak van een kiepwagen. Zijn duim bloedde als een rund en hij werd naar de ziekenboeg gebracht, waar een verpleger de duim weer ‘in elkaar zette’. Zo overleefde hij de laatste dagen van Auschwitz.

Tegen het eind van de oorlog, toen de Duitse nederlaag onafwendbaar was, liep Verduin een 60 kilometer lange ‘dodenmars’ naar Gleiwitz. Van daaruit werd hij naar concentratiekamp Buchenwald gebracht. Ook daar ontsnapte hij aan de gaskamer: hij zei dat hij geen Jood was. Enkele dagen later werd Buchenwald bevrijd. Verduin werd in Nederland herenigd met zijn moeder.

Ondanks zijn hoge leeftijd bezocht hij nog steeds middelbare scholen en universiteiten om te vertellen over de verschrikkingen in de kampen. Hij schreef het boek ‘Over Leven’ en op zijn oude school, Het Baarnsch Lyceum, wijde een tentoonstelling aan de brieven die hij en zijn zus schreven in de kampen.

In 2015 vertegenwoordigde hij de Nederlandse overlevende bij de herdenking in Auschwitz. Vorig jaar las hij met andere overlevenden op het voormalig kampterrein van Kamp Westerbork de namen voor van alle Nederlandse slachtoffers.

Geheugen gewist

,,Het helpt om erover te praten”, zei Verduin in 2019 bij de heropening van Nationaal Monument Kamp Vught waar hij een gesprek had met koning Willem-Alexander. ,,Een aantal ervaringen heb ik uit mijn geheugen gewist zodat ik beter kan overleven. Maar prikkeldraad went nooit.”

Ronny Naftaniel, oud-directeur van CIDI, noemt de nagedachtenis aan Verduin een 'zegen’. ‘Als overlevende van Auschwitz zette hij zich onvermoeibaar in voor een betere wereld', schrijft Naftaniel op twitter. ‘Hij gaf lessen en schreef om te vertellen hoe diep de mensheid kan zinken.’

