Asscher: Er komt een hoorzitting over de afschaffing van de dividendbelasting

Tijdens het debat over de regeringsverklaring liepen de gemoederen in de Tweede Kamer hoog op om 1,4 miljard belastinginkomsten te schrappen. Asscher: ,,Mensen gaan dit niet accepteren. Je kunt niet de dividendbelasting afschaffen met als argument dat je mensen tegenkomt die zeggen dat die belasting een probleem is. Maar we mogen niet weten wie dat hebben gezegd en hij kan ook geen econoom noemen die dit een verstandige maatregel vindt.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers zei in het debat over de regeringsverklaring dat de afschaffing van de dividendbelasting voor hem niet had gehoeven. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff erkende dat hij geen bewijs heeft of de maatregel het Nederlandse vestigingsklimaat verbetert. Toch wil hij eraan vasthouden. Ook premier Rutte had moeite de maatregel, die zou zijn geadviseerd door werkgeversorganisatie VNO-NCW, te verdedigen.