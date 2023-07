Aso's belagen hulpverleners en maken foto’s: ‘Meest vreselijke ziektes naar mijn hoofd’

Jos (71) verkocht raspaarden, verdiende goud geld en reed een Ferrari en nu... nu is hij alles kwijt

Cowboy Jos (71) verhandelde peperdure raspaarden, reed in een Ferrari en had een optrekje in Zuid-Frankrijk. Na een paardendiefstal en de scheiding van zijn vrouw raakte hij alles kwijt. Behalve zijn levenslust. ,,Heb me kapot gelachen bij de nachtopvang.”