Asielzoekers missen afspraak door chaos in opvang

Diverse asielzoekers lopen hun afspraak bij de vreemdelingenpolitie mis, omdat ze in een crisisopvang elders in het land verblijven en het COA ze niet op tijd in Ter Apel krijgt. Daardoor raakt de ernstig overbelaste asielketen nog verder verstopt.

Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, zegt dat minimaal 30 procent van de capaciteit van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel onbenut blijft. ,,Er zit daar nu genoeg personeel, maar door de chaotische situatie krijgt het COA niet alle mensen op tijd hier. Slechts 60 tot 70 procent van de capaciteit wordt benut.”

Hoewel het COA en de politie die cijfers niet kunnen bevestigen, geven zij toe dat het probleem speelt. ,,Mensen zitten overal in het land, dat maakt het soms heel ingewikkeld”, zegt een COA-woordvoerder. Door de problemen stuiten veel asielzoekers in Ter Apel nog steeds op een dichte poort. De afgelopen nachten sliepen opnieuw 75 tot 150 mensen buiten op de grond, omdat zij niet meer naar een noodopvang elders willen.

Monumentenlijst

In een interview, dat morgen op deze site verschijnt, luidt burgemeester Velema de noodklok. ,,Hier moet een einde aan komen. Het houdt voor de mensen in Ter Apel ook een keer op.” Sinds half juni is het asielprobleem een nationale crisis, maar hij merkt geen verschil. ,,Het is net alsof je op de Monumentenlijst terecht komt. Ik heb nog niet de indruk dat er in de praktijk echt wat verandert. Iedereen kijkt en wijst naar elkaar, maar niemand doet iets.”

Volledig scherm Jaap Velema © Vincent Jannink

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de asielcommissie bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), stelt dat er geen wondermiddel is. ,,Achter de schermen wordt hard gewerkt, maar op korte termijn ben ik somber over de mogelijkheden. Je kunt er geen huizen of mensen bij toveren, dat gaat gewoon niet.”

Gedraald

Al eerder werd met de VNG afgesproken dat er drie aanmeldcentra bij komen om Ter Apel te ontlasten. Het kabinet is er nog altijd niet in geslaagd locaties te vinden. Maar zelfs als er nu een aanmeldcentrum bij zou komen, waarschuwt Weterings, is er bij lange na niet genoeg personeel om het te runnen.

Volgens de burgemeesters heeft het kabinet ‘veel te lang gedraald’ om de asielketen weerbaar te maken. Weterings: ,,We hebben de lessen van de vluchtelingencrisis van 2015 wel geleerd, maar ze zijn onvoldoende toegepast. Nu zitten we met de gebakken peren. In de crisisopvang zitten asielzoekers die naar hun vijfde of zesde locatie gaan en nog niet eens officieel geregistreerd zijn. Zo is het nooit bedoeld. Moet je je eens voorstellen wat dat voor die mensen betekent.”

Volledig scherm Burgemeester Theo Weterings van Tilburg. © ANP / ANP