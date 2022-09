Asielschip voor duizend vluchtelingen aangemeerd in Amsterdams buitengebied

In het Westelijk Havengebied bij het Westerhoofd heeft vanmiddag de MS Galaxy aangelegd. Op het schip, in het buitengebied van Amsterdam, zullen vanaf oktober asielzoekers verblijven.

Tijdelijk zullen er duizend asielzoekers in het schip opgevangen worden. De gemeente gaat de boot aansluiten op een waterleiding en riolering. In de directe omgeving zijn al bomen neergezet en wegen verkeersveilig gemaakt voor voetgangers en fietsers.

Ook in sporthallen

Mogelijk wordt het aantal asielzoekers in de loop van de tijd verhoogd naar maximaal 1500. Maar dat ligt aan de uitkomst van tussentijdse evaluaties. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor dagbesteding, zorg en onderwijs op de asielboot. De MS Galaxy is niet het enige Amsterdamse initiatief om de drukte in aanmeldcentrum Ter Apel beheersbaar te houden. Er verblijven in de hoofdstad ook asielzoekers in een hostel, hotel, azc en twee sporthallen.

In Velsen-Noord is deze week een cruiseschip uit Estland aangemeerd. Vanaf morgen zouden daar zo'n duizend asielzoekers verblijven. Maar volgens NU.nl kan een rechter daar tijdens een kort geding maandag een streep door zetten. Ondernemers uit de buurt waren uit onvrede een rechtszaak begonnen tegen de gemeente.

Niet echt een cruiseschip Volgens de locatiemanager van het COA verzorgt de crew van het schip in Velsen drie keer per dag eten voor de asielzoekers en wassen ze het beddengoed. Faciliteiten als het casino, het zwembad, de winkels en de sauna zijn gesloten. Wel is er een gezamenlijke ruimte, een speelkamer en worden er activiteiten aan boord georganiseerd. De kinderen gaan naar school in Heemskerk, waar vier noodlokalen zijn neergezet.

‘Enorm moeilijk’

Burgemeester Frank Dales noemde het besluit over de enorme asielboot deze week 'enorm moeilijk’. ,,Ik denk dat we een heel goed evenwicht hebben gevonden in de belangen van de inwoners en die van de asielzoekers en het Rijk. Hiermee laten we zien dat als je een beroep doet op de gemeente Velsen, we niet wegduiken maar het oplossen.”

Volgens het COA geeft een cruiseschip als tijdelijke opvang ‘enige lucht’ in de asielcrisis. Al is alleen die in Velsen-Noord niet voldoende. Milo Schoenmaker, directeur van het COA, is ervan overtuigd dat in het Noord-Hollandse dorpje ‘een volstrekt nette opvang’ wordt neergezet.

Volledig scherm Silja Europa ligt aangemeerd in Velsen-Noord. Op het schip zullen honderden asielzoekers en statushouders opgevangen worden. © ANP

