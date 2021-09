Asielkinderen zonder ouders kloppen massaal aan in Nederland: ‘Hoop op beter leven’

Het aantal kinderen dat zonder ouders naar Nederland komt en in de opvang belandt, bevindt zich momenteel op het hoogste niveau in vijf jaar. Bijna 40 procent van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen is van Syrische afkomst.

De afgelopen maanden zijn overal in ons land alleenreizende Syrische kinderen aangetroffen. Zondagavond nog stond een jongen van 13 jaar uit Syrië op station Tilburg, waar hij tegen de arm van een NS-medewerker begon te huilen. Sommige kinderen zijn helemaal alleen vanaf het door oorlog verscheurde land of vanuit een vluchtelingenkamp in Zuid-Europa naar Nederland gereisd.

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakten op 1 september 665 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gebruik van de opvang. Dat is het hoogste aantal sinds de uitloop van de vluchtelingencrisis in 2016 (967) en bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In september 2020 ging het nog om 342 amv’s.

Bijna 40 procent van de opgevangen asielkinderen zonder ouders was per 1 september dit jaar van Syrische afkomst (251). Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek uitgevoerd door Save the Children dat Syrische jonge mensen overal willen wonen, behalve in hun moederland. Naast oorlog, honger en corona, draagt het gebrek aan toekomstperspectief bij aan hun gevoel van onveiligheid. Binnen Syrië hebben ruim zes miljoen kinderen dagelijks te maken met oorlogsgeweld.



Lees hieronder verder over wat er gebeurt met de kinderen die hier in hun eentje naar toe komen.