Asielaanvraag afgewezen, Ali (14) maakt eind aan zijn leven: 'Zoveel signalen dat dit kon gebeuren’

Bedoeld als geintje, maar natspatten met jetski eindigde in de dood van Esmee (23)

15 oktober Het was bedoeld als geintje. Recht op een groepje bekenden die in het water stonden afvaren en dan op het laatste moment een scherpe bocht maken, zodat de badgasten nat gespoten zouden worden. Alleen lukte de scherpe bocht niet, waardoor de jetski over de 23-jarige Esmee Bosman voer en zij ter plekke overleed. De man op de jetski moet als het aan het justitie ligt een halfjaar de cel in.