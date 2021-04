Artsen vrezen grote hoeveelheid inhaalzorg: ‘Hebben echt nog geen idee hoe we dat moeten gaan doen’

Er moet een nationaal herstelplan voor de zorg komen om personeel voor te bereiden op de situatie na corona. Dan wacht een enorme berg ‘inhaalzorg’, maar de mentale en fysieke schade bij medewerkers is groot. ,,Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren.”

Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Ze roepen het ministerie, zorgverzekeraars en anderen partijen in de zorg op om zich aan te sluiten bij het plan, waarvoor de artsen en verpleegkundigen zelf het initiatief namen.

Volgens beide beroepsverenigingen doet het zorgpersoneel door de coronacrisis al ruim een jaar meer dan eigenlijk mogelijk is. Dat leidt tot een grote fysieke en mentale belasting en tot meer ziekteverzuim onder meer door burn-outs. Volgens V&VN zit 10 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden ziek thuis, ruim twee keer zoveel als normaal.

‘Dit neem je als arts mee naar huis’

Ook bij artsen eist de druk zijn tol, zegt Peter-Paul van Benthem, voorzitter van FMS. ,,De kritieke planbare zorg staat nu bijna overal onder druk. Behandelingen van patiënten met hartproblemen, met kanker, mensen die op wat voor complicaties dan ook afstevenen, moeten worden uitgesteld. Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat.”

Daarnaast kampt veel personeel met de naweeën van een coronabesmetting, zogenaamde long covid. ,,We krijgen steeds beter inzicht in de langetermijngevolgen van corona”, zegt Van Benthem. ,,Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet.” Zowel voor zorgmedewerkers met een burn-out als met long covid moet er goede begeleiding komen, stellen beide partijen in een interview met deze site.

Quote Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren Bianca Buurman, voorzitter van V&VN

Het herstel van het personeel is des te belangrijker, omdat hen na de derde golf een grote hoeveelheid inhaalzorg wacht. Sinds februari vorig jaar zijn nu al bijna twee miljoen mensen minder door een huisarts naar een medisch specialist verwezen dan vooraf ingeschat, blijkt uit cijfers van Zorgdomein. ,,We hebben echt nog geen idee hoe we dat moeten gaan doen”, zegt Van Benthem.

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN: ,,Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren. Maar dat kan alleen als we ook nadenken over hoe we onze mensen rust geven, zodat ze fysiek en mentaal kunnen herstellen.”