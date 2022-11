Artsen steeds vaker bedreigd en geïntimideerd: ‘Maar ik weiger om daarvoor te buigen’

Twee bewoners (73 en 75) omgekomen bij steekpar­tij in woning Cuijk

Op de Korhoenderveld in Cuijk zijn woensdagavond twee personen om het leven gekomen in hun woning. De slachtoffers zijn een 73-jarige en 75-jarige bewoner. De politie was even voor 20.00 uur aanwezig na een melding van een mogelijk steekincident.

16 november