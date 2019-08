Artsen slaan alarm om rokende kinderen

Luister hier de dagelijkse podcast van Luuk Ikink en zijn vrouw Simone

10:21 Samen met zijn vrouw Simone Wijnands maakt presentator Luuk Ikink vanaf 3 september elke werkdag de ‘OchtendPod’: dé podcast voor wie graag opstaat met het laatste nieuws. Luuk en Simone bespreken aan hun ontbijttafel elke ochtend in twintig minuten het nieuws van de dag. Ze gaan in discussie over verschillende onderwerpen met een focus op (regionaal) nieuws, sport en entertainment. OchtendPod verschijnt elke werkdag om 6.00 uur ’s ochtends en is hieronder te beluisteren of via Spotify of iTunes.