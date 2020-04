Arts op de ic doet verslag: ‘Drie sterfgevallen in een paar uur tijd’

Homoseksu­eel koppel uitgeschol­den en in gezicht gespuugd: ‘Homo’s zijn niet normaal’

16:24 Twee homoseksuele mannen die gisteren in Amsterdam hand in hand over straat liepen, zijn slachtoffer geworden van een homofobe aanval. Op beelden is te zien hoe ze worden uitgescholden en aangevallen. Later is het duo ook in het gezicht gespuugd.