Artillerie veroorzaakt grote brand op heide: vuur grijpt wild om zich heen

video/update Uitje eindigt in drama: vader en drie zoons gewond, vriendje (10) overlijdt

17:18 Wat een mooie dag had moeten worden voor een vader (31), zijn drie zoons van zeven, tien en elf jaar en hun 10-jarige vriendje, is uitgelopen op een grote tragedie. Vannacht is het vriendje in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De drie broertjes en hun vader liggen nog in het ziekenhuis.