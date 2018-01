Arrestatieteam valt papierrecycling in Oosterhout binnen

Ook ter plaatse is verder geen extra informatie verstrekt over de toedracht van de inval bij Van Puijfelik Recycling aan de Koopvaardijweg. Eigenaar Andries van Puijfelik (30), die in Prinsenbeek woont, reageert totaal verrast. ,,Ik weet niet wat ons overkomt. Ik kreeg eerst een telefoontje van onze buren, dat er mega veel politie voor de deur stond. Ik heb toen mijn vader gebeld, dat er iets aan de hand was op de zaak. Wat precies, we weten het niet. Geen brand in ieder geval, dat niet. Misschien een inbraak.''



Hij vervolgt: ,,Ik ben gaan kijken, maar we mochten het terrein niet op. Het hele hekwerk is eruit gereden. De politie adviseerde weer weg te gaan. Ze zouden bericht geven als ze klaar waren. Maar we hebben nog niks gehoord'', zegt hij rond de klok van half elf.