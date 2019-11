Arrestatieteam op Schiphol: verdachte situatie in vliegtuig, traumaheli’s onderweg en alle vluchten vertraagd

Diverse bronnen binnen veiligheidsdiensten laten weten dat er een melding is binnengekomen van een kaping. Of daar ook daadwerkelijk sprake van is, moet onderzoek uitwijzen.

‘Hoop dat het goed afloopt’

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zat in een plenaire vergadering, maar die is stilgelegd zodat hij direct in contact kan blijven met de Marechaussee. Premier Rutte die op werkbezoek is in Overrijssel laat weten dat hij mogelijk kan worden weggeroepen vanwege de situatie op Schiphol.

,,Daar is iets aan de hand, we zoeken uit wat er aan de hand is. Ik laat mij op de hoogte houden. Het is nu even multitasken. Ik hoop dat het goed afloopt.”

Sirenes

Diverse gates zijn op de luchthaven afgesloten en passagiers worden op afstand gehouden. Er zijn veel sirenes te horen en zwaailichten te zien op de wegen richting de luchthaven. Een AD-verslaggever ter plaatse meldt dat op de luchthaven zelf geen sprake is van grote paniek.

Door de hulpdiensten is GRIP 3 afgekondigd, dit betekent dat het welzijn van grote groepen mensen binnen één gemeente mogelijk in gevaar is.

In deze situatie komt de burgemeester in beeld. Hij of zij laat zich ondersteunen door een team met vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

Camera’s uit

De woordvoerder van Schiphol kon nog niet zeggen wat er aan de hand is. Volgens reizigers is er een incident gaande bij gates D en E. Pier D is op last van de luchthaven volledig afgezet. De camera’s van de Schipholtunnel zijn op last van de verkeerscentrale afgesloten.

Op sociale media wordt momenteel van alles gesuggereerd, maar op die berichten kan een woordvoerder van de Marechaussee nog niet ingaan. Een gelijktijdig incident op Utrecht Centraal is in elk geval loos alarm, meldt ProRail.