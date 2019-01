Arrestatie na dreigende situatie in Venlo

Video Chauffeur die geel hesje aanreed snel weer op de weg: ‘Thuiszit­ten heeft geen zin’

11:25 De Limburgse chauffeur die verdacht wordt van het doodrijden van een man in een geel hesje gaat volgende week ‘gewoon’ weer aan het werk. Het gaat redelijk goed met Ron D., maar de schrik over wat er gebeurd is en de straf die hem mogelijk boven het hoofd hangt is groot. Dat meldt zijn advocaat Richard Wagemans.