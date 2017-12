Arnhemse voetballer die grensrechter schopte schaamt zich: 'Stoppen sloegen door'

Beide Arnhemse voetbalclubs clubs verwijten elkaar ondertussen 'gekleurde verklaringen' te geven.



Hartman: ,,Alles richt zich op SC Oranje, maar het begon bij ESA. De tegenpartij is net zo fout. Die hebben ook een straf verdiend.” Voorzitter John van Verseveld van Oranje spreekt van 'een zeer eenzijdig' oordeel. ,,Er is totaal niet gekeken naar de oorzaak van de vechtpartij. ESA heeft zware verklaringen afgelegd. Dat is niet tof, want ze zijn medeschuldig. Ik ben zwaar teleurgesteld in ESA.”



Danny Oudsen, voorzitter van ESA, vindt de verklaringen van Oranje 'beschamend: ,,Er klopt niets van. De grensrechter heeft niet als eerste geslagen en zijn zoon heeft niemand in de rug geschopt. Nadat hij zelf de eerste klap kreeg heeft de grensrechter gereageerd met een tik van de vlaggenstok.’’



Volgens de ESA-voorzitter is de grensrechter naar het ziekenhuis geweest en heeft hij: 'wekenlang hoofdpijn gehad'. Het incident is vastgelegd op een filmpje, gemaakt met een mobiele telefoon. Voetbalbond KNVB en club willen het filmpje niet beschikbaar stellen.