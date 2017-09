Arnhems ziekenhuis vernietigt per ongeluk hartfilmpjes van 364 kinderen

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft hartfilmpjes van 364 kinderen per ongeluk vernietigd. Achttien kinderen zijn daarom opgeroepen om vervolgonderzoeken eerder uit te voeren.

De fout is gemaakt tijdens het opschonen van het geheugen van een echoapparaat voor kindercardiologisch onderzoek. Toen bleek dat er geen back-up van de beelden was gemaakt. In juli ontdekte het ziekenhuis de fout toen een hartfilmpje van een kind onvindbaar bleek.

De beelden zijn volgens een woordvoerder van Rijnstate in de meeste gevallen niet meer nodig. Het ziekenhuis roept de achttien kinderen voor de zekerheid op. ,,Omdat het voor vergelijkend onderzoek in de toekomst nuttig kan zijn te kunnen beschikken over die echobeelden.’’

Excuses

Voor patiënten bij wie geen hartafwijking werd geconstateerd zijn de beelden niet meer nodig. ,,Dat neemt niet weg dat deze fout niet gemaakt had mogen worden. Daarom hebben wij alle patiënten die het betreft per brief onze excuses gemaakt waarin de situatie is uitgelegd’’, aldus de woordvoerder.

Quote Dit onzorgvuldig handelen had niet mogen gebeuren. Woordvoerder Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Patiënten bij wie wel een afwijking aan het licht kwam zijn nog steeds in behandeling bij Rijnstate of het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Artsen hebben van hen inmiddels al nieuwe hartbeelden gemaakt.

De bewegende hartbeelden zijn gemaakt in de periode 2012-2016. Rijnstate moet die beelden minimaal vijftien jaar bewaren. Normaal gesproken worden de beelden opgeslagen op de harde schijf van het echoapparaat. In november 2016 was de maximale capaciteit van het geheugen bereikt.



,,Een medisch technicus besloot het geheugen leeg te maken. Hij deed dat ten onrechte vanuit de gedachte dat de beelden automatisch waren opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier. Dit onzorgvuldig handelen had niet mogen gebeuren."