Armoedehulp Quiet slaat vleugels uit naar Randstad

Dat zegt Marieke van Bommel, voorzitter van Quiet Nederland, vandaag in deze krant. Acht jaar nadat in Tilburg het eerste Quiet-magazine in Tilburg uitkwam, wordt dinsdag de derde editie gepresenteerd. Die werpt opnieuw op indringende wijze licht op stille armoede. ,,Dat is hard nodig ja, want de kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden. Wij proberen die van onderaf te dichten.”