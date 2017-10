Arie Slob wordt minister van Onderwijs

Schouten wordt overigens de derde vicepremier in orde van belangrijkheid. Als premier Mark Rutte er niet is wordt hij straks eerst vervangen door Hugo de Jonge (CDA) en daarna door Kajsa Ollongren (D66). Komende zaterdag begint Rutte met de ontvangsten van alle nieuwe bewindslieden. Ollongren kent hij al goed: zij was jarenlang de hoogste ambtenaar op zijn ministerie van Algemene Zaken. Momenteel is ze wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Ze is behalve vicepremier de beoogd nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.



Hugo de Jonge is wethouder in Rotterdam. Hij wordt tevens een van de twee ministers voor Volksgezondheid.



Andere namen die inmiddels zijn uitgelekt zijn die van CDA’er Ank Bijleveld-Schouten als minister van Defensie. Zij is nu commissaris van de koning in Overijssel. In het kabinet Balkenende IV was ze al eens staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Ze is de dochter van een militair. Verder wordt CDA-senator Wobke Hoekstra voorgedragen als minister van Financiën.