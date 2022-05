Architect boos om ‘verminking’ school in Amsterdam: ‘Wie bedenkt zoiets?’

Wie over de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord fietst kan ze bijna niet missen: de grote grijze buizen die uit de wand van het Bredero Beroepscollege naar buiten komen. Mastenbroek, architect van het gebouw, plaatste er een foto van op zijn Instagrampagina.

En ook de architect zelf is niet te spreken over de uitbreiding. ,,Het is absoluut een verminking van het gebouw. Wie bedenkt zoiets? Zo bont heb ik het nog nooit gezien. Mastenbroek beschrijft de aanpassing van het gebouw ‘alsof je een dronken Centre Pompidou op een bestaand gebouw zet’.

Geen schoonheidsprijs

,,We zitten midden in de examenperiode. Om voor onze examenleerlingen een goed klimaat te creëren, hebben we in de gymzalen tijdelijk een airco laten plaatsen. Het onderwijs gaat dan even voor op de uitstraling van het gebouw.”