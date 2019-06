Appingedam sloopt 500 woningen om aardbevingsschade: ‘Ons droomhuis gaat plat’

De gemeente Appingedam gaat ruim 550 koopwoningen slopen en herbouwen vanwege de onherstelbare schade die aardbevingen hebben aangericht. Voor sommige inwoners is dat goed nieuws. De 74-jarige Gerrit is blij dat hij niet meer tegen de schade aan hoeft te kijken. Liza (62) en Eddy (64) daarentegen zien hun droomhuis tegen de vlakte gaan door de gaswinning in hun provincie.

Volledig scherm Een scheur in een woning © ANP Vanmiddag was het weer raak in Appingedam. Een aardbeving van 1,9 op de schaal van Richter trof de Groningse stad. En dat was niet de eerste keer. In totaal werd de gemeente Appingedam 75 keer getroffen door een geïnduceerde aardbeving. Dat zijn bevingen die ontstaan zijn door gaswinning.



Sinds 1986 teisteren geïnduceerde bevingen het noorden van Nederland. En van de 75 aardbevingen die Appingedam troffen, vonden er 35 plaats in de afgelopen vijf jaar. Dat heeft grote consequenties voor de stad. Woningen raakten bijvoorbeeld zwaar beschadigd door alle schokken.



Daarom hakte de gemeente deze week de knoop door om 155 koopwoningen niet meer te versterken, maar ze te slopen en opnieuw te bouwen. Dat aantal komt bovenop 400 woningen in de stad waarvan eerder al werd besloten dat ze tegen de vlakte gaan.

Kogel door de kerk

De reacties van huiseigenaren zijn gemengd. Zo is Gerrit van de Berg (74) blij dat de kogel door de kerk is. Hij woont al 43 jaar in zijn rijtjeswoning en heeft veel scheuren in huis. „Ik hoef straks niet meer tegen die schade aan te kijken. Al dat gelap, daar heb je niks aan. Nu wordt het eindelijk goed aangepakt.”

Hij maakt zich wel zorgen over de rest van zijn wijk. „Ik kan zelf nog wat doen, weet je wel. Maar er wonen hier ook oudere mensen. Van over de tachtig. Die zijn bang dat ze een nieuw huis niet meer mee gaan maken.”

Zo is het besluit voor Liza (62) en Eddy (64) Steenhuis een drama. De twee-onder-een-kap-woning waar zij al negentien jaar in vertoeven is hun droomhuis. „Toen we een brief kregen over de versterking, kreeg ik al een rolberoerte. Alles moest aangepast. Van de vloeren tot de muren”, zegt Liza. „Maar nu moet ons huis, wat we helemaal zelf hebben opgeknapt en ingericht, opeens tegen de vlakte.”

„Wat mij het meest beangstigt, is hoeveel tijd dit gaat kosten”, verzucht Eddy. „Hoe lang zitten we straks in een tijdelijke woning? Een jaar is lang hoor, als je zo oud bent als wij.” Liza vreest vooral dat ze niet zo’n mooi huis terugkrijgt als ze nu heeft. „Jarenlang hebben we al ons spaargeld in dit huis gestopt. We hebben het precies aangepast aan onze wensen. In wat voor huis wonen we straks? Onze wijk gaat op de kop.”

De Appingedamse wethouder Annalies Usmany noemt de situatie ‘een grote opgave’ voor de gemeente. Vanaf nu gaan de bewonersbegeleiders en bouwkundigen in gesprek met de huiseigenaren. De kwaliteit van de woning, het woningtype en de inrichting worden bepaald en het huis wordt opgemeten. Over het budget hoeft de gemeente zich geen zorgen te maken. De woningen in dit deel van Appingedam vallen binnen de groep van 1588 huizen waarvoor geld is gegarandeerd door het Rijk.