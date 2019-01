Appelgroen huis verscheurt buurt Den Helder: ‘Ik vecht tot het eind’

Al anderhalf jaar houden de muren haar elke dag bezig. Al even lang slaapt ze slecht en voelt ze onrust. Toen Van Amersfoort zo’n 40 jaar geleden haar huis betrok, sierde zalmroze verf de buitenmuren. De kleur paste in de wijk, waar alle woningen een pasteltint hadden. Het zachtroze werd echter snel vies, merkte ze. Één kant van het huis krijgt nauwelijks zon, waardoor de muren snel vochtig en mossig worden. Daarom gaf ze de muren door de jaren heen meerdere donkerdere kleuren. Dan hoefde haar ex, die haar schilderwerk doet, de boel minder vaak bij te werken. De huidige look is geïnspireerd op de Granny Smith-appel. Afzichtelijk, vinden de buurtbewoners. Als de zon op Van Amersfoorts huis schijnt, zitten zij naar eigen zeggen met een groene gloed in de kamer. Wat sommigen van hen betreft mag de woning zelfs afbranden, zeiden ze tegen lokale media. De gemeente is het met de buurt eens; het huis van Ineke valt uit de toon en moet worden overgeverfd.

Vrolijk

Ineke dacht bovendien oprecht dat ze met haar appelkleur juist handelde. Het huis was hiervoor korte tijd een soort zeeblauw, omdat degene die de verf voor haar had gekocht niet wist wat appelgroen was. Omdat de kleur te fel bleek, koos ze snel een lichtere tint. ,,In de zon is het bijna geel.’’



De bezwarencommissie doet over zes weken uitspraak. Voor Van Amersfoort ziet het er niet roos-, of liever gezegd appelkleurig uit. Maar de vrouw peinst niet over een gang naar de verfwinkel - en inmiddels wel over een gang naar de rechter. ,,In Nederland bemoeit iedereen zich tegenwoordig maar met elkaar’’, zegt ze. ,,In wat voor dictatuur leven we in Den Helder? Doe wat je zelf wilt. Ik vecht tot het einde.’’