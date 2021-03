Apotheken begonnen met verkoop zelftesten corona

De hoop is dat door de laagdrempelige zelftesten meer besmettingen worden ontdekt. ,,De potentiële vangst van het aantal positieve gevallen wordt zoveel groter dat het opweegt tegen die enkele keer dat een test slecht wordt afgenomen of dat een positieve testuitslag niet wordt gemeld bij de GGD”, zegt De Jonge.

Grootverpakking

De zelftesten kosten 8,95 euro en zijn per stuk verpakt. Dat was nog een hele klus, want de zelftesten werden aan apothekers geleverd in grootverpakkingen van 25 stuks. De antigeentesten van Roche werden tot voor kort alleen gebruikt onder toezicht van professionele zorgverleners. Het is aan de apothekers om de zelftesten per stuk te verpakken met een duidelijke bijsluiter voor consumenten.