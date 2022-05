Apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld

Het apenpokkenvirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een persoon. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat geeft geen informatie over leeftijd, geslacht en woonplaats van de persoon. Het RIVM verwacht dat er nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn.

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet. Er werd altijd van gedacht dat het zich niet snel van mens op mens zou verspreiden. Daar lijkt de voorbije weken echter verandering in te zijn gekomen.

De eerste gevallen van het apenpokkenvirus zijn ook opgedoken bij onze zuiderburen. Daarnaast doken er al enkele gevallen op in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië. In Spanje staat de teller inmiddels op 30 besmettingen, waarvan de meeste personen besmet lijken te zijn geraakt tijdens een saunabezoek.

Brandhaard

Het virus heeft zich mogelijk (onder meer) verspreid via het internationale homofestival Darklands eerder deze maand in Antwerpen. Dat evenement - een van de grootste festivals voor homo’s ter wereld - is ook bij Nederlanders populair. De gezondheidsdienst van de Belgische regering heeft drie besmettingen herleid naar het festival.

Er is reden om aan te nemen dat het virus werd binnengebracht door festivalbezoekers uit het buitenland, aldus Darklands verder. De overheid heeft de organisatie gevraagd de duizenden bezoekers te informeren over de besmettingen. Zo vragen ze om nog steeds waakzaam te zijn, omdat het virus een incubatieperiode tot 21 dagen heeft. Wie symptomen of een vermoeden van besmetting heeft, moet zo snel mogelijk hulp zoeken.

100.000 doses vaccin

Nederland heeft ongeveer 100.000 doses van het vaccin tegen pokken beschikbaar. Maar er ligt nog geen besluit over het gebruik van het middel, en zo ja, wie dat vaccin dan zouden krijgen. Volgens het RIVM is er eerst ‘meer tijd nodig om in kaart te brengen hoe groot de verspreiding van het virus is. Maar we gaan ervan uit dat het verder verspreid is dan we nu in beeld hebben'.



,,Daarbij komt nog dat we nog niet precies weten hoe lang de incubatietijd van het virus is, mogelijk is deze drie weken”, aldus een woordvoerster. ,,Zodra we een beter beeld van de omvang hebben kunnen we bepalen hoe we de doses vaccins het beste in kunnen zetten.”

Sinds 1974 niet meer toegediend

Het apenpokkenvirus is waarschijnlijk goed te bestrijden met het vaccin tegen pokken. Het kan besmetting voorkomen, en bij mensen die net positief zijn getest, kan het vaccin ervoor zorgen dat de klachten beperkt blijven.

In Nederland wordt het pokkenvaccin sinds 1974 niet meer toegediend. Dankzij het middel zijn de pokken verdreven uit westerse landen. Doordat er niet meer ingeënt wordt, lopen nu vooral mensen van onder de 50 jaar risico het apenpokkenvirus op te lopen.

Hoe weet je of je het virus hebt? De verschijnselen van een besmetting met apenpokken lijken op die van een besmetting met pokken - een ziekte die niet meer voorkomt in de wereld door het succes van vaccinatie ertegen - maar verloopt in het algemeen veel milder. De ziekte begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid, meldt het RIVM.



Mensen kunnen het virus oplopen door nauw huidcontact, bijvoorbeeld door een open wondje van iemand aan te raken. Virusdeeltjes kunnen ook op bijvoorbeeld beddengoed zitten. ,,Wanneer je verdachte plekjes op je lijf ziet is het verstandig om in ieder geval je huisarts te bellen en in sommige gevallen contact op te nemen met een SOA-lijn", zegt een woordvoerster van het RIVM.



Bij eerdere uitbraken van het apenpokkenvirus begon de huiduitslag op het gezicht. ,,We zien nu dat de eerste blaasjes zich voornamelijk bevinden rond de geslachtsdelen en de anus. Dat is anders dan we gewend zijn van het virus. Het wordt overgedragen door huid-op-huid contact, dus wees daar alert op.” Onder de apenpokkenpatiënten zijn opvallend veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt.

Spoedvergadering voor WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft besloten tot een spoedvergadering vanwege de plotselinge wereldwijde uitbraak van apenpokken. Deskundigen gaan zich vrijdag buigen over de vraag of er alarm moet worden geslagen, zo is vernomen bij de organisatie. De WHO zou een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kunnen uitroepen, menen waarnemers.

De WHO-experts bespreken verder de verspreiding van het virus, de mogelijkheden van vaccinatie en het hoge aandeel besmette mannen die seks hebben met mannen, melden Britse media.

