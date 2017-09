Apeldoornse tandartsbroers konden handen niet thuishouden

Een kusje hier, een hand op de bil daar, opmerkingen als 'Zo, jij hebt een goed lijf' of 'Geen mij eens een kus'. Het was altijd oppassen geblazen voor vrouwelijke patiënten van orthodontist Jahid en tandarts Jamrad, in hun praktijken in Deventer en het Achterhoekse Halle. De handen van de twee broers gleden op uiterst gewiekste wijze rond de lichamen van hun veelal jonge, vrouwelijke patiënten, soms niet ouder dan 13 jaar. Steeds op zoek naar wang, bil, middel of borst om in te knijpen.



Patiënten wisten er geen raad mee, vroegen zich af of het nou per ongeluk was of niet, maar kwamen stuk voor stuk met een onbehaaglijk gevoel de behandelkamer uit. Verklaringen van patiënten in een rapport van het regionaal tuchtcollege schetsen een beeld van twee behandelaars die hun handen niet thuis konden houden. Maar altijd op zo'n manier dat ze het zelf konden ontkennen of af konden doen als 'per ongeluk'.

Geen ongeluk

Maar patiënten zelf spraken allang niet meer van een ongeluk. De vader van een 13-jarig meisje dat betast was door orthodontist Jahid, ging in maart van dit jaar zelfs verhaal halen. Woedend stormde hij de praktijk in Halle binnen en deelt een paar flinke klappen uit.



Het verhaal van de gebroeders P. begint in 2014. De zaken gaan goed voor de broers P., Apeldoorners met Afghaanse roots. Jahid heeft zich omgeschoold tot orthodontist en het is Jamrad gelukt de opleiding tot tandarts af te ronden. Met het papiertje op zak krijgt de tandarts een unieke mogelijkheid: de praktijk waar hij heeft waargenomen komt vrij. Eigenares Renate Rutgers van Tandartspraktijk Halle wil, na 31 jaar, de zaak wel overdoen aan Jamrad. ,,Het leek een prima tandarts, hij nam goed waar.''

Helpen

Eenmaal eigenaar geworden, ziet Jamrad dat in Halle en omgeving enorme wachtlijsten voor orthodontisten bestaan. In Deventer staat hij zijn broer Jahid - de orthodontist - als tandarts bij. Zijn broer wil op zijn beurt tandarts Jamrad in Halle wel ondersteunen.



Maar de manier van behandelen begint op te vallen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Twee vrouwen (33 en 36 jaar) beweren dat de tandarts bij het begroeten geregeld een arm om hen heen sloeg. In de behandelstoel, bijvoorbeeld bij het uitleggen van een servet, begon hij dan hun borsten te strelen, verklaren ze. Rond de jaarwisseling van 2017 doen de twee aangifte bij de politie.

Aangiftes

Bij de politie zijn dan al zes aangiftes binnengekomen. Niet alleen over de tandarts, vooral ook over de orthodontist. Die zou ook bij minderjarige tieners aan de billen hebben gezeten. De politie plukt de broers op dinsdag 17 januari van straat, op verdenking van aanranding. Ze worden tot en met vrijdag 20 januari vastgehouden en verhoord.



Een paar dagen cel lijkt de orthodontist er echter niet van te weerhouden verder te gaan. In het IGZ-dossier wordt duidelijk dat hij na het celverblijf zijn oog laat vallen op twee meisjes van 13 jaar. Een van hen verklaart dat de orthodontist op 13 maart 2017 via haar wang en hals probeerde af te dalen richting haar borsten.

Geschorst