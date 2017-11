Apache raakt bliksemdraden hoogspanningslijn: tienduizenden zonder stroom

VideoOngeveer 24.000 huishoudens zitten zonder stroom nadat een helikopter in de buurt van Culemborg tegen de bliksemafleiders boven een hoogspanningskabel is gevlogen. Het gaat om een Apache van de Koninklijke Luchtmacht. De grote stroomstoring zal tot ongeveer 01.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag duren.

De helikopter van Defensie raakte de bliksemdraden bij Zoelmond en is daarna uit voorzorg geland. Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt de Veiligheidsregio. Liander laat weten dat na het incident een grote stroomstoring is ontstaan in een groot aantal postcodegebieden. Het gaat om ongeveer 24.000 huishoudens. Ook in plaatsen als Tiel, Geldermalsen en Beusichem zitten inwoners zonder stroom.

De geraakte bliksemdraden kwamen op de hoogspanningskabels te liggen. Medewerkers van netwerkbeheerder Liander zijn nu bezig om de bliksemdraden weg te halen of weer vast te zetten. Ze worden bijgelicht door de brandweer.

De verwachting van Liander is dat de klus rond middernacht is afgerond. Daarna wordt beetje bij beetje weer spanning op de kabels gezet. Het duurt dan nog wel enige tijd voordat alle huishoudens weer stroom hebben.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm De Apache die in Zoelmond tegen een hoogspanningskabel vloog. © Fernando Bot/Persbureau Heitink

Speciaal telefoonnummer

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over de stroomstoring. Mensen die dit nummer 14024 bellen, moeten als plaatsnaam Nijmegen inspreken, laat de dienst weten. Het nummer is onder andere ingesteld omdat het mobiele netwerk in het getroffen gebied zwaar overbelast is en mogelijk gaat uitvallen.

De stroomstoring in het zuid-westelijke deel van Gelderland is zo omvangrijk dat de hulpdiensten hebben besloten op te schalen naar grip 4. Dat betekent gewoonlijk dat er een regionaal beleidsteam bijeen komt onder leiding van een coördinerend burgemeester. In Gelderland-Zuid is dat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen als voorzitter van de veiligheidsregio.

Extra surveillance

De politie voert op dit moment extra surveillance uit in Culemborg. Zo hangt er een politiehelikopter boven de stad. Medewerkers van de Albert Heijn hebben de deur met winkelwagens gebarricadeerd, om te voorkomen dat de winkel wordt geplunderd.

Apaches van Defensie trainen deze week in de provincie Utrecht op laagvliegen. Bij de oefening genaamd Decisive Thunder 2017 trainen gevechtshelikopters in laagvliegen in het licht en in het donker. ’s Avonds wordt er bij het overvliegen meer rekening gehouden met geluidsoverlast, liet Defensie weten; dan kiezen de Apaches een andere aanvliegroute.

Dagen zonder stroom

In 2007 gebeurde een soortgelijk ongeluk in Hurwenen, toen er ook een Apache-heli van Defensie tegen hoogspanningskabels vloog. Destijds zaten ongeveer 50.000 huishoudens dagen zonder stroom. Na enkele lange rechtszaken moest Defensie vier gemeenten betalen. De piloten die de Apache-helikopter bestuurden kregen eerder een taakstraf.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldt via Twitter dat onderzoekers onderweg zijn naar de plek van het ongeluk in verband met een verkennend onderzoek naar het ongeval.