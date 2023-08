ANWB wil populaire fatbike niet meer verzekeren: 'In Amsterdam wordt meer dan 90 procent gestolen’

Fatbikes worden in Nederland zo extreem vaak gestolen dat de ANWB ze niet langer verzekert. Het is het tweede bedrijf dat fatbikes weigert. Ook bij fietsverzekeraar Kingpolis kunnen eigenaren van de hippe elektrische fietsen niet meer terecht, meldt het Friese bedrijf op zijn website.

Fatbikes maken sinds begin dit jaar een enorme opmars. Het is in de basis een elektrische fiets maar door de dikke banden en het robuuste frame hebben ze het uiterlijk van een elektrische snorfiets. De groeiende populariteit maakt ze ook voor dieven razend interessant, merken ze bij fietsverzekeraars. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het volgens de ANWB niet de vraag of je fatbike wordt gestolen, maar wanneer.



Makkelijke prooi

„In Amsterdam wordt meer dan negentig procent van de fatbikes gestolen”, vertelt woordvoerder Klaas Kregel van Unigarant, de verzekeringsmaatschappij van de ANWB. „Je hebt daar veel portiekwoningen en als een goede stalling ontbreekt laten mensen de fiets buiten staan. Dan is het natuurlijk een makkelijke prooi voor dieven.” Ook in andere grote steden, net als in de grensgebieden in Limburg of Oost-Nederland, is het aantal diefstallen van fatbikes gigantisch.



,,We moeten op dit moment acht keer meer uitkeren dan dat er aan premies binnenkomt. Dat is niet langer vol te houden”, zegt Kregel. „Reguliere e-bikes worden ook veel gestolen, daar hebben we de premie twee tot drie keer zo hoog moeten maken. Maar bij fatbikes was er ten opzichte van e-bikes sprake van een veelvoud van het aantal diefstallen.’’ De verzekeringsmaatschappij heeft op dit moment rond de tienduizend fatbikes verzekerd. De prijs van een nieuw exemplaar is niet mals: 2000 tot 2500 euro.

We moeten op dit moment acht keer meer uitkeren aan schade dan dat er aan premies binnenkomt. Dat is niet langer vol te houden. Woordvoerder Klaas Kregel Per 6 september worden er geen nieuwe verzekeringen meer afgesloten. Bestaande klanten die al een verzekering hadden, kunnen die na afloop van het contract niet meer opnieuw afsluiten. Doorlopende verzekeringen worden op de verlengingsdatum beëindigd. De ANWB bekijkt nu of het op een later tijdstip met aanvullende eisen komt waarmee fatbikes toch verzekerd zouden kunnen worden. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de beveiliging en de hoogte van de premie.

Verkoop vervijfvoudigde

Zoals gezegd heeft de populariteit van de elektrische fatbike een enorme vlucht genomen. Dat was volgens eigenaar Armando Muis van La Souris Scooters, dat verspreid over het land zeventien winkels heeft, vooral dit voorjaar goed te merken. In een maand tijd vervijfvoudigde de verkoop van de populaire tweewieler. Na het belabberde weer in april, zorgden de eerste zonnestralen in mei voor enorme drukte in zijn winkels.



De redenen voor die populariteit zijn duidelijk: begin dit jaar werd het dragen van een helm verplicht op een snorfiets. Die heb je op de fatbike niet nodig. Een rijbewijs evenmin. Maar je kunt er wel met twee mensen op zitten en het hippe uiterlijk met de brede banden doet de rest. Het gevolg is dat Vespa’s en andere snorfietsen dit jaar massaal lijken te worden ingeruild.

Quinty Vossers (23) pakt dagelijks de fatbike om van haar huis naar de paardenstal te rijden. „Het is een alternatief voor de auto, maar je wordt er niet zo moe van.” Ook op internationale concoursen - de Doetinchemse doet aan dressuur rijden op hoog - gaat de fiets mee. „Dat zijn vaak grote terreinen met ook een stuk weiland of grindpaden waar je overheen moet. Met een elektrische step loop je dan meteen vast.”

Ze heeft haar fatbike niet verzekerd en stalt de fiets ook nog eens geregeld zonder die op slot te zetten. „Maar als ik naar de stad ga natuurlijk wel.” Haar naam staat op de fiets, ze heeft een speciaal vouwslot en ze maakt gebruik van een track-en-trace systeem. „In een app kan ik zien waar de fiets zich ergens bevindt. Ik denk dat dieven die gps net meteen verwijderen. Ik heb de app overigens pas één keer gebruikt: toen had mijn vader de fiets verplaatst, maar was hij vergeten waar die stond.”

Overal gestald

De keerzijde van de populariteit is dat de fiets ook bij dieven gewild is, merkt Muis. „Maar ligt dat aan deze specifieke fiets of aan diegene die erop zit?”, wijst hij op de veelal jonge doelgroep. „Die gaat er misschien lakser mee om. De fiets wordt ook anders gebruikt: om ermee naar school te gaan of naar het treinstation. Ze worden overal gestald. Dat is toch net wat anders dan bij de reguliere e-bike, waarbij mensen er een rondje mee fietsen en ’m veel minder uit het oog verliezen.”



Een nadeel van de fatbike is bovendien het ontbreken van een ringslot, waarmee je een normale fiets op slot kan zetten. Die past niet vanwege de dikke banden. Op het gebied van beveiliging valt sowieso een wereld te winnen. Muis wijst op het het vouwslot dat Quincy Vossers ook gebruikt. Dat zit vast aan de fatbike en daarmee kan hij gemakkelijk op slot worden gezet. Dan hoeft er niet te worden gesjouwd met losse kettingsloten.



Ook raadt Muis zijn klanten aan op een track-and-trace systeem te gebruiken. Als de fiets dan wordt gestolen, kun je dankzij de gps zien waar die mee naartoe wordt genomen. „Ik geloof niet dat de oplossing is dat we dit soort fietsen niet meer verzekeren. Je moet alleen meer nadenken over hoe je kunt voorkomen dat ze zoveel worden gestolen. Daar zul je iets mee moeten. Want de populariteit van de fatbike is zo enorm, dat ga je niet meer tegenhouden.”

Ik geloof niet dat de oplossing is dat we dit soort fietsen niet meer verzekeren. De populari­teit is zo enorm, dat ga je niet meer tegenhou­den. Armando Muis van La Souris Scooters

