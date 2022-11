ANWB: ‘Rustigere ochtendspits door Oranje, werkenden eerder naar huis’

De ochtendspits op vrijdagen is volgens hem sowieso al rustiger dan op andere dagen, omdat veel mensen dan een atv-dag nemen. Door de WK-wedstrijd van Oranje tegen Ecuador, om 17.00 uur onze tijd in Qatar, was het vanmorgen nog rustiger. ,,Het voetballen haalde de piek van de ochtendspits’’, concludeert de zegsman. Black Friday speelde volgens hem geen rol, ‘want daar gaan mensen niet voor reizen’.

Volgens de verkeersdienst van de ANWB stond er vanmorgen omstreeks 09.00 uur ‘slechts’ 45 kilometer file. ,,Op andere vrijdagen zijn we rond dat tijdstip net over de piek van 100 kilometer heen’’, vervolgt Vriezen. Er waren volgens hem wel vertragingen door pech en ongelukken. Dat laatste was onder andere het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Vianen.

Vanwege de WK-wedstrijd van Oranje voorspelt de ANWB ook een vroegere avondspits. Vriezen: ,,We verwachten net na de middag al de eerste files en de piek rond 16.00 uur.’’

Waarschuwing

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers vanwege het voetballen van vanmiddag. ,,Door de wedstrijd van het Nederlands elftal gaan meer mensen eerder naar huis. Daardoor zou de avondspits vroeger op gang kunnen komen’’, zegt woordvoerder Hilde Bakker van de afdeling Verkeer- en Watermanagement.

Dat Oranje voor een opvallend rustigere ochtendspits zorgde, kan ze niet bevestigen. ,,Het was inderdaad rustig, maar dat is wel vaker het geval op vrijdag. Het kan zijn dat mensen meer thuiswerken of vrij nemen vanwege de WK-wedstrijd van Oranje, al is dat niet met zekerheid te zeggen.’’

Uit de lengte van de files was dat volgens haar niet af te leiden. Op de piek van de ochtendspits stond er 34 kilometer file. ,,Net iets meer dan op andere vrijdagen, maar wellicht houdt dat verband met het feit dat wij alleen kijken naar de snelwegen’’, aldus de zegsvrouw.

Spoorwegen

De NS kan nog niet zeggen of er vrijdagmorgen minder reizigers in de treinen zaten dan op andere vrijdagen. ,,Het is op vrijdag sowieso rustiger dan op andere dagen’’, zegt een woordvoerder. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Senegal, maandag, had volgens hem geen effect op het reizigersaanbod.

