Anton (78) haalt gemist seksueel contact in met weduwe Tineke (73)

,,Ik was alweer bijna vier jaar weduwe, de zomer stond voor de deur en ik zag ertegenop die wéér helemaal zelf te moeten invullen. Ik ben een levendig type dat van alles wil, fietsen, theater, weekendjes weg, maar niet in m’n eentje. Dus toen ik op een bridgedrive naast Anton werd gezet, stond ik wel open voor een praatje. Een leuke vent, weduwnaar, goed geconserveerd, en heel anders dan mijn overleden man Herman. Anton kwam uit een arbeidersmilieu, droeg een stoer leren jasje, reed in een beetje ordinaire auto en had helemaal niks met kunst. Toch kreeg ik de kriebels, dus ik belde hem meteen de volgende dag. En hoewel we allebei uit een compleet andere wereld komen, hebben we al twee jaar een latrelatie en zijn we nog steeds hartstikke verliefd.