Anti-rooklobby op zoek naar 'verklikkers' uit tabakswereld

De advertentie is expres geplaatst in het FD. ,,Omdat die veel gelezen wordt door CEO's en bestuurders,'' zegt Ficq. ,,Wat we van hen willen weten? Alles! Hoe ze over verslaving praten, hoe ze te werk gaan, echt van alles.''

Quote We zoeken iemand met spijt, die denkt: waarom heb ik hier aan meegedaan? Bénédicte Ficq Ficq belooft de klokkenluiders volledige anonimiteit. ,,We hopen op iemand met spijt, iemand die zijn geweten laat spreken. Bijvoorbeeld iemand die aan het eind van zijn carrière zit en zich bedenkt: waarom heb ik hier altijd aan meegedaan?''

Ficq wil de informatie gebruiken in de procedure die is aangespannen tegen de tabaksindustrie. Ficq en co. willen de industrie vervolgen voor zware mishandeling omdat de tabaksproducenten bewust de gezondheid schaden met het al decennialang produceren van sigaretten met hele kleine gaatjes. Door die gaatjes krijgen rokers meer schadelijke en verslavende stoffen binnen dan is toegestaan.