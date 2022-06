Annika en Isa interviewen voor school de vrouw die verkrachter van haar dochter vermoordde

De meiden interviewden voor de podcast Willeke Meijer. In 1991 vermoordde zij de verkrachter van haar dochter. Zij zat hiervoor twaalf jaar vast. De meiden vonden het best spannend om een moordenaar te interviewen. ,,We hebben eerst telefonisch kennisgemaakt en toen mochten we langskomen”, vertelt Isa. ,,Ik vond het best spannend”, zegt Annika. ,,Je onderbuikgevoel zegt ‘het is wel een moordenaar’, maar het was een vriendelijke vrouw. Toen we weggingen dacht ik: zij is ook maar een mens.”