Anjo R. (45) bedreigt Brabantse burgemeester vanuit gevangenis: ‘Haar woning gaat plat’

Anjo R. had vanuit de gevangenis in Rotterdam telefonisch contact met een ambtenaar van de gemeente. Op een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank erkende R. -via een videoverbinding- dat hij woedend was op de burgemeester nadat hij had gehoord dat zijn woonwagen was vernietigd. ,,Ik ben alles kwijt nu. Ze kunnen toch niet zo maar alles kort en klein slaan?” Volgens zijn advocaat Frank van Gaal is R. inmiddels een juridische procedure begonnen tegen de gemeente. R. claimt dat hij het recht had om zijn spullen uit de woonwagen te laten halen. Van Gaal: ,,De woede-uitval moet je ook tegen die achtergrond zien.” Via de videoverbinding merkte Anjo R. nog op dat de burgemeester zijn dreigement niet letterlijk hoefde te nemen.