Angst voor slecht nieuws: ‘Zijn artsen net zo positief als wij?’

Man voelt zich genept: droomvrouw van christelij­ke datingsite is getrouwd

18:13 David van B. (37) uit Zutphen leerde in 2014 een leuke vrouw kennen op een christelijke datingsite maar kwam in 2016 voor een onverwachte verrassing te staan. Na anderhalf jaar werd duidelijk dat zijn grote liefde niet alleen getrouwd was, maar ook dat ze in Vriezenveen woonde en ook nog eens een hele andere naam bleek te hebben.