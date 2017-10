André Rieu voor de bestuursrechter vanwege kinderarbeid

Familiehuis

De boete is naar verluidt 3000 euro per minderjarige, per concert. Het gaat in totaal om zeven concerten. Om hoeveel kinderen uit het gezelschap van de Roemeense panfluitvirtuoos Gheorghe Zamfir het precies gaat, is niet bekend. ,,Maar van de totale boete kan je een familiehuis kopen,'' heeft Rieu er zelf over gezegd.