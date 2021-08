Anders dan in een voetbalstadion heb ik nooit senioren zien knuffelen in een museum

Terug naar school: zo krijg je je kinderen weer op tijd naar bed

7:30 Samen zandkastelen bouwen, losgaan in de minidisco en lekker laat naar bed: in de zomer kan er veel en hoeft er weinig. Maar als de vakantie weer voorbij is, wil je je kinderen zo uitgerust mogelijk en zonder veel gestress naar school brengen. Dat is best een uitdaging, erkennen slaapspecialisten Francis Lanen en Annalotte Ossen. ,,Besteed aandacht aan de overgang en neem er de tijd voor”, adviseren zij.