Anderhalvemetersamenleving woord van het jaar 2020

Amsterdam­se verdachte ‘Au­di-ben­de’ na 2 jaar aangehou­den voor plofkraak Duitsland

14 december Een 28-jarige Amsterdammer is vrijdagavond in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een plofkraakpoging in Zuid-Duitsland, in 2018. In zijn woning vonden agenten meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter, meldt de politie. Zijn handlanger werd destijds gearresteerd na een hevig vuurgevecht met een Duits politiecommando.