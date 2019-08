Andere advocaat voor van drugssmokkel verdachte topatlete Madiea G.

Madiea G., de atlete die op verdenking van drugssmokkel vastzit in Duitsland, krijgt een andere advocaat. Dat meldt de rechtbank in het Duitse Kleve. Waarom ze switcht, kan de rechtbank niet zeggen. Ook haar vorige advocaat, Karsten Fehn, wil die vraag niet beantwoorden. Hij bevestigt wel dat hij haar advocaat niet meer is.

Volgens een woordvoerder van de Duitse rechtbank moet G. voor begin september de naam van een nieuwe advocaat doorgeven. Haar zaak dient in december. Ze heeft ook een Nederlandse advocaat, Brian de Pree. Die zegt op dit moment niet veel voor haar te kunnen doen, omdat het een Duitse strafzaak betreft. Hij wil niet zeggen wie haar nieuwe Duitse advocaat wordt.



De smokkel waarvoor G. op 18 juni vlak over de grens bij Arnhem werd aangehouden, is nog steeds met raadselen omgeven. Het enige wat bekend is, is dat G. bijna 57 kilogram drugs in haar auto had: meer dan 43 kilo aan xtc en meer dan 13 kilo crystal meth. Tegen de politie zei ze bij haar aanhouding dat er sportschoenen achterin haar auto stonden, en dat ze onderweg was naar een training.

Haar familie mijdt vooralsnog de publiciteit. Zowel Fehn als De Pree willen niet zeggen hoe het met G. gaat, en over haar mogelijke motieven laten ze ook niets los. G. verblijft vermoedelijk in de vrouwengevangenis van Dinslaken.

A-status

Ondertussen bereidt de Nederlandse atletiekploeg zich zonder de Amsterdamse voor op de WK atletiek in Doha, die over een maand begonnen. G. had zich voor dat evenement geplaatst met de estafetteploeg op de 4 keer 400 meter. Die gaat gewoon van start, maar zonder haar.

Sportkoepel NOC*NSF wil niet zeggen of de atlete de A-status die ze dankzij haar prestaties in het verleden verwierf is kwijtgeraakt. Woordvoerder Geert Slot zegt dat NOC*NSF geen mededelingen doet over individuele sporters. Wel stelt hij dat G. ‘op dit moment niet deelneemt aan het programma van de bond’.

Sporters met de A-statuse hebben recht op een maandinkomen van 2269 euro, een lease-auto en allerhande ondersteuning. In de reglementen staat dat een sporter die de status heeft ‘zich moet gedragen in overeenstemming met algemeen maatschappelijke normen en waarden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten’. In een eerder stadium zei NOC*NSF een beslissing te nemen over de status van G. als er een verklaring van de bond of de sporter was.