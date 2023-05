‘Anaal ringwerpen’ met ingehuurde stripper: ‘Wat doet dit met het vrouwbeeld van jongens?’

Vader zonder rijbewijs voor tiende keer betrapt achter het stuur, zoon is auto nu kwijt

De politie heeft zaterdagnacht in het Brabantse Hulten een auto in beslag genomen, nadat de politie de bestuurder betrapte op rijden zonder rijbewijs. Dat was niet voor het eerst, want de man werd al negen keer eerder in de kraag gevat. Dit keer reed hij in de wagen van zijn zoon.