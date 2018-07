Amsterdamse zaalvoetbalclub draaide jarenlang op geld van drugscriminelen

De gemeente heeft het bestuur van ’t Knooppunt vandaag laten weten dat alle gemeentelijke sporthallen voortaan verboden terrein zijn, schrijft Het Parool . Er mogen geen wedstrijden meer worden gespeeld, noch mag er door de club worden getraind. Een langdurig onderzoek, onder leiding van rechercheur en specialist op het gebied van criminele inmenging Arno van Leeuwen, bevestigde wat binnen het criminele circuit en in de zaalvoetbalwereld al langer werd vermoed: ’t Knooppunt was een speeltje van beruchte Amsterdamse criminelen.

Kopstuk onderwereld erelid

Doordat binnen de zaalvoetbalclub jarenlang grote sommen misdaadwinst zijn rondgegaan, spreekt Amsterdam over ‘integriteitsrisico’s’. Zo zou crimineel Houssine A. erelid van de club zijn, terwijl hij een hoofdrol speelt binnen een van de onderwereldvetes die in Amsterdam sinds 2012 gaande is.



De politie is ervan overtuigd dat met A.'s criminele vermogen structureel spelers en trainers zijn betaald. Talenten werden met forse bedragen verleid, van twee Antwerpse spelers werden reiskosten vergoed. Vermoedelijk ging het jaarlijks om tonnen.