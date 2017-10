Amsterdamse kinderpornomaker ook verdacht van misbruik

27-jarige zedendelinquent aangehouden in vermissingszaak Anne Faber

17:41 De politie heeft vanmiddag een verdachte aangehouden in de vermissingszaak Anne Faber. Het gaat om een 27-jarige man die in een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder verbleef. Hij zat daar een lange straf uit voor het plegen van gewelds- en zedendelicten. In het kader van die straf was hij op proefverlof.